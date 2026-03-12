Ilary Blasi ha parlato di sua figlia Chanel in un’intervista da Tv Sorrisi e Canzoni in vista del nuovo impegno televisivo. Ha detto che la ragazza è pigra e ha ammesso di essere sorpresa che abbia deciso di partecipare a Pechino Express. Inoltre, sono stati annunciati i nomi di tutti i concorrenti del reality, pronti a sfidarsi in questa edizione.

Ilary Blasi ha parlato di sua figlia Chanel in un’intervista da Tv Sorrisi e Canzoni in vista del suo ritorno al timone del Grande Fratello Vip su Canale 5, la conduttrice ha commentato con il suo stile diretto la partecipazione della diciottenne a Pechino Express, il reality d’avventura in onda su Sky e Now dal 12 marzo. “ Mi ha piacevolmente sorpreso che Chanel abbia accettato di farla, perché è pigra “, ha dichiarato Ilary senza giri di parole. Una frase che potrebbe sembrare dura, ma che in realtà racconta la genuinità di un rapporto madre-figlia lontano dalle pose Instagram. “ Ma è così, i figli fuori sono diversi da come li vediamo noi genitori in casa “, ha aggiunto la Blasi, dimostrando di conoscere bene quel gap generazionale tra l’immagine domestica e quella pubblica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ilary Blasi sulla figlia a Pechino Express: “È pigra, mi ha sorpreso abbia accettato”, scopriamo chi sono tutti i concorrenti del reality

