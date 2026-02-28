Sal Da Vinci e la finale di Sanremo 2026 | Lascio la mia musica a tutti i matrimoni d’Italia l' amore non è qualcosa di antico Io sono più caduto che risalito Ho impiegato 50 anni per arrivare qui

Sal Da Vinci ha annunciato di lasciare la musica a disposizione di matrimoni in tutta Italia, sottolineando che l’amore non è qualcosa di antico. Ha riferito di essere più caduto che risalito e di aver impiegato cinquant’anni per raggiungere questo punto. Durante un intervento pubblico, ha ripercorso mezzo secolo di carriera tra rifiuti, promesse mantenute e una standing ovation inattesa.

L’affetto ricevuto all'Ariston, è tra i favoriti alla vittoria, lo ha colto di sorpresa: «Io non mi aspetto niente. Quando arriva è veramente una dolcezza nel cuore, perché è un calore disinteressato, amorevolmente disinteressato. La musica è così potente che arriva nel cuore delle persone, diventi uno di loro». Eppure il palco non è una novità per lui: «Sono stato sempre abituato a stare davanti a un pubblico, perché sin da bambino. Quest’anno, nel settembre del 2026, festeggio i 50 anni dalla prima volta che sono salito sul palco». Quando gli chiedono se il suo percorso sia anche un incoraggiamento per chi ha ricevuto molti “no”, risponde con una metafora calcistica: «Io ho sempre perseverato nei miei sogni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: la reazione del cantante

