Tutti in buca al Golf Villa Paradiso Vandermoten re dell’Alps Open Ortolani è il migliore tra gli italiani

Al Golf Villa Paradiso si è concluso il torneo Alps Open, con il francese Alexandre Vandermoten che si è aggiudicato la vittoria. Vandermoten ha condotto il torneo senza perdere il comando, portando a casa il risultato con una prestazione senza errori. Tra gli italiani, il miglior risultato è stato ottenuto da Ortolani, che si è piazzato tra i migliori. Tutti i partecipanti sono stati chiamati a competere in condizioni di gioco impegnative.

Il francese Alexandre Vandermoten ha vinto il Villa Paradiso Alps Open portando al termine un torneo perfetto, condotto dall’inizio alla fine. Dopo l’avvio in 67 colpi ha allungato con 65 per poi controllare in 70 nella giornata conclusiva: 202 i colpi totali e -14 sul par del 18 buche di di Cornate d’Adda. Per il 25enne francese è il primo successo da professionista alla quarta presenza sul circuito Alps, nel quale è esordiente. "Sono felice per il mio primo successo. La chiave è stata la solidità mentale - ha commentato -. Complimenti al Golf Villa Paradiso per aver presentato un percorso di gioco in condizioni eccellenti". Alle sue spalle lo spagnolo Pablo Alperi (autore del record del campo con 64 colpi realizzati nel secondo round) e l’irlandese Robert Moran con -11.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutti in buca al Golf Villa Paradiso. Vandermoten re dell’Alps Open. Ortolani è il migliore tra gli italiani Il Villa Paradiso Alps Open al via. In Brianza si parla francese. Vandermoten davanti a GallianoIl francese Alexandre Vandermoten ha completato in 67 colpi le 18 buche da campionato del percorso di Villa Paradiso portandosi al comando del Villa... Alps Open, scocca l’ora del verdetto. Vandermoten sempre al comando. Si decide tutto nelle ultime 18 bucheIl francese Alexandre Vandermoten è rimasto al comando del Villa Paradiso Alps Open al termine del secondo giro.