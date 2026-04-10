Il torneo Villa Paradiso Alps Open è iniziato in Brianza, con il francese Alexandre Vandermoten che ha concluso le prime 18 buche in 67 colpi, posizionandosi al comando. Vandermoten ha superato il concorrente italiano Galliano, che si trova subito dietro di lui nella classifica. La manifestazione si svolge sul percorso di Villa Paradiso ed è il primo evento stagionale dell’Italian Pro Tour, facente parte dell’Alps Tour.

Il francese Alexandre Vandermoten ha completato in 67 colpi le 18 buche da campionato del percorso di Villa Paradiso portandosi al comando del Villa Paradiso Alps Open, torneo dell’ Alps Tour e primo evento stagionale dell’ Italian Pro Tour. Al termine del primo giro, il 25enne transalpino (autore di una prova senza errori) ha un colpo di vantaggio su Luca Galliano (40enne nato a Lugano ma con nazionalità italiana) e sul connazionale Damien Perrier, secondi con 68 (-4). "Sono molto soddisfatto della prestazione – ha detto – Sono stato molto costante per tutto il giro, sia da un punto di vista mentale sia sotto il profilo tecnico. Questo percorso è veramente fantastico: mi è piaciuto tutto, compresi i green. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Villa Paradiso Alps Open al via. In Brianza si parla francese. Vandermoten davanti a Galliano

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Il Villa Paradiso Alps Open al via. In Brianza si parla francese. Vandermoten davanti a GallianoIeri ha completato in 67 colpi le 18 buche del percorso portandosi subito al comando del torneo Questo percorso è fantastico: mi è piaciuto tutto, compresi i green. Giocare qui è un piacere. ilgiorno.it

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