Tutti gli amori di Raffaella Fico dal primo ex importante Mario Balotelli papà della figlia Pia a una serie di imprenditori miliardari

Da metropolitanmagazine.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaella Fico ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso degli anni, tra cui quella con il calciatore che ha avuto una figlia con lei. La loro relazione è iniziata nel 2011 e ha attirato molta attenzione mediatica. Dopo questa storia, Fico si è legata a vari imprenditori e personalità del mondo degli affari, mantenendo sempre una presenza costante sui media italiani.

La storia tra  Raffaella Fico  e  Mario Balotelli  è stata una delle più chiacchierate di sempre. I due si conoscono nel 2011 e vengono sin da subito travolti da una passione intensa e imprevedibile. Dopo pochi mesi di relazione, Raffaella rimane incinta e annuncia di aspettare un figlio dal calciatore. La notizia provoca, però, forti tensioni: Balotelli inizialmente nega la paternità e la coppia si lascia tra accuse e silenzi. Nel dicembre 2012 nasce Pia, ma solo nel 2014, dopo il test del Dna, Balotelli riconosce ufficialmente la bambina. Da allora i rapporti tra i due si sono distesi: oggi mantengono un legame civile per il bene della figlia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli amori di Raffaella Fico, dal primo ex importante Mario Balotelli (papà della figlia Pia) a una serie di imprenditori miliardari

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