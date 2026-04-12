Tutti gli amori di Raffaella Fico dal primo ex importante Mario Balotelli papà della figlia Pia a una serie di imprenditori miliardari

Raffaella Fico ha avuto diverse relazioni pubbliche nel corso degli anni, tra cui quella con il calciatore che ha avuto una figlia con lei. La loro relazione è iniziata nel 2011 e ha attirato molta attenzione mediatica. Dopo questa storia, Fico si è legata a vari imprenditori e personalità del mondo degli affari, mantenendo sempre una presenza costante sui media italiani.

La storia tra Raffaella Fico e Mario Balotelli è stata una delle più chiacchierate di sempre. I due si conoscono nel 2011 e vengono sin da subito travolti da una passione intensa e imprevedibile. Dopo pochi mesi di relazione, Raffaella rimane incinta e annuncia di aspettare un figlio dal calciatore. La notizia provoca, però, forti tensioni: Balotelli inizialmente nega la paternità e la coppia si lascia tra accuse e silenzi. Nel dicembre 2012 nasce Pia, ma solo nel 2014, dopo il test del Dna, Balotelli riconosce ufficialmente la bambina. Da allora i rapporti tra i due si sono distesi: oggi mantengono un legame civile per il bene della figlia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tutti gli amori di Raffaella Fico, dal primo ex importante Mario Balotelli (papà della figlia Pia) a una serie di imprenditori miliardari Leggi anche: Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: “La persona più forte che conosco” Raffaella Fico compie 38 anni, la dolce lettera della figlia Pia: “Sei la persona più forte che conosco”Raffaella Fico festeggia 38 anni e riceve una dolce lettera d'amore dalla figlia Pia dopo il dolore per la perdita del bambino al quinto mese di...