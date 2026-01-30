Raffaella Fico compie 38 anni la lettera della figlia Pia | La persona più forte che conosco

Raffaella Fico ha spento 38 candeline mercoledì, e la figlia Pia le ha mandato un messaggio speciale. La piccola, nata nel 2012 da Mario Balotelli, ha scritto una lettera a mano per celebrare la mamma, definendola “la persona più forte che conosco”. La dedica ha fatto il giro dei social, mostrando ancora una volta il legame forte tra madre e figlia.

(Adnkronos) – Raffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì 29 gennaio, 38 anni. A celebrare il traguardo ci ha pensato la figlia Pia – nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli – con una lettera d'amore scritta a mano e condivisa sui social. "Cara mamma oggi compi 38 anni, ma per me sarai sempre la persona più forte e bella che conosca. Voglio dirti grazie per tutto ciò che hai fatto in questi anni, per i sacrifici, per il tuo amore infinito e per ogni volta che hai messo me prima di te. Ti voglio un bene immenso, anche se a volte non lo dimostro abbastanza", ha scritto la figlia. "Sei il mio punto di riferimento – si legge ancora nella lettera condivisa sui social – la mia certezza, e voglio che tu sappia che ci sarò sempre per te, proprio come tu ci sei sempre stata per me.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Raffaella Fico

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Raffaella Fico

Argomenti discussi: Raffaella Fico compie 38 anni, la dolce lettera della figlia Pia; Raffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto: guarda; Raffaella Fico, primo compleanno dopo la perdita del figlio: la lettera commovente della figlia Pia; Raffaella Fico festeggia il compleanno con le sorprese della figlia e del compagno dopo il tragico aborto.

Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: La persona più forte che conoscoRaffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì 29 gennaio, 38 anni. A celebrare il traguardo ci ha pensato la figlia Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli - con una lettera d'amore ... adnkronos.com

Raffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto: guardaRaffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto dello scorso dicembre: guarda ... gossip.it

BUON COMPLEANNO Raffaella Fico ---- 38 anni Raffaella Fico è una showgirl, modella e attrice italiana. - facebook.com facebook