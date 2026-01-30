Raffaella Fico compie 38 anni la dolce lettera della figlia Pia | Sei la persona più forte che conosco

Raffaella Fico ha spento 38 candeline tra abbracci e ricordi emozionanti. La showgirl ha ricevuto una lettera speciale dalla figlia Pia, che le ha scritto parole piene d’amore e affetto, ricordandole quanto sia forte. La festa è stata anche un momento di riflessione dopo il dolore per la perdita del suo bambino al quinto mese di gravidanza.

Raffaella Fico festeggia 38 anni e riceve una dolce lettera d'amore dalla figlia Pia dopo il dolore per la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Raffaella Fico Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: “La persona più forte che conosco” Raffaella Fico ha spento 38 candeline mercoledì, e la figlia Pia le ha mandato un messaggio speciale. Raffaella Fico incinta, problemi con l’ex moglie di Izzo: ora parlano la figlia Pia e la suocera Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Raffaella Fico Argomenti discussi: Raffaella Fico compie 38 anni, la dolce lettera della figlia Pia; Europa League, oggi Panathinaikos-Roma e Maccabi Tel Aviv-Bologna – Diretta; Raffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto: guarda; Raffaella Fico, primo compleanno dopo la perdita del figlio: la lettera commovente della figlia Pia. Raffaella Fico compie 38 anni, la lettera della figlia Pia: La persona più forte che conosco(Adnkronos) - Raffaella Fico ha compiuto ieri, mercoledì 29 gennaio, 38 anni. A celebrare il traguardo ci ha pensato la figlia Pia - nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli - con una lettera ... msn.com Raffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto: guardaRaffaella Fico compie 38 anni, la figlia Pia fa una sorpresa alla mamma, distrutta dopo l'aborto dello scorso dicembre: guarda ... gossip.it BUON COMPLEANNO Raffaella Fico ---- 38 anni Raffaella Fico è una showgirl, modella e attrice italiana. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.