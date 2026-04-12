Tutela dei mari | l’Italia cresce con 30 aree protette e nuove tutele

In occasione della Giornata del mare e della cultura marina, che si celebra oggi 11 aprile, l’Italia ha annunciato l’ampliamento delle aree protette marine, portando il totale a 30 nuove zone tutelate. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di tutela delle acque e degli ecosistemi marini, rafforzando la protezione di zone di interesse ambientale. Nessun dettaglio sui luoghi specifici coinvolti è stato ancora comunicato.

In occasione della Giornata del mare e della cultura marina, celebrata oggi 11 aprile, l’Italia ha messo al centro dell’agenda nazionale la tutela dei propri 8.300 chilometri di coste attraverso un impegno che unisce istituzioni, forze dell’ordine e giovani cittadini. Mentre il Paese festeggia questa ricorrenza istituita nove anni fa, l’attenzione si concentra sulla gestione delle risorse marine come pilastro economico e scientifico, con un particolare sulle nuove tutele ambientali e sulla partecipazione attiva delle nuove generazioni alla salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Il traguardo delle aree protette e la gestione delle risorse costiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tutela dei mari: l’Italia cresce con 30 aree protette e nuove tutele La protesta dei pescatori: «Già vincolato il 30% delle coste. Basta aree protette, la pesca muore»Le Aree Marine Protette non devono essere “isole del divieto” che rischiano di soffocare la pesca professionale ma evolvere verso modelli di... Innalzamento record dei mari: la massa oceanica cresce senza sostaUn team di ricercatori della Hong Kong Polytechnic University ha realizzato il primo record diretto di 30 anni (1993-2022) dei cambiamenti nella...