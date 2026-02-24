Innalzamento record dei mari | la massa oceanica cresce senza sosta

Un aumento della massa degli oceani, causato dal riscaldamento globale, ha portato a un record di 30 anni di crescita continua del livello del mare. Ricercatori dell’Università di Hong Kong hanno analizzato dati storici dal 1993 al 2022, evidenziando un incremento costante. La quantità di acqua in più nei mari ha raggiunto livelli mai visti prima, influenzando le coste di tutto il mondo. Questi dati mostrano come il clima influisce direttamente sugli oceani.

Un team di ricercatori della Hong Kong Polytechnic University ha realizzato il primo record diretto di 30 anni (1993-2022) dei cambiamenti nella massa degli oceani globali, noto come livello del mare baristatico. Lo studio, pubblicato negli Proceedings of the National Academy of Sciences, mostra che l’aumento della massa oceanica è stato il principale fattore che ha spinto il livello del mare verso nuovi massimi, con un incremento medio di circa 3,3 mm all’anno e un’accelerazione costante negli ultimi decenni. L’innalzamento globale del mare è guidato da due processi principali. Il primo è l’espansione termica: l’acqua di mare si dilata mentre si riscalda, poiché gli oceani assorbono circa il 90% del calore in eccesso intrappolato nell’atmosfera terrestre. 🔗 Leggi su Billipop.com

Crisi climatica e innalzamento dei mari. Consorzi di Bonifica protagonisti: "Possiamo bloccare il cuneo salino"La crisi climatica e l’innalzamento dei mari diventano un problema sempre più urgente per le zone umide.

Frana senza sosta a Niscemi, la paura dei cittadiniLa frana a Niscemi continua a preoccupare i residenti, con circa 1.

New York’s Hidden Islands | A Sailboat Documentary by Thomas Halaczinsky

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Climate change cos'è: cause e soluzioni al riscaldamento globale; Il mare Adriatico è più alto del solito; Rischio acqua alta sulle coste della regione, mare Adriatico su livelli eccezionali per il periodo; Mar Baltico, è allarme: perché il livello dell'acqua si sta abbassando drasticamente: ecco cosa c'è dietro (e i rischi per l'ambiente).

Groenlandia, il riscaldamento globale sta facendo abbassare il livello dei mari attorno all'isola: ecco perchéL'aumento delle temperature causato dal riscaldamento globale sta causando l'innalzamento del livello dei mari di tutto il mondo, esponendo milioni di persone al rischio di ... ilmessaggero.it

L’innalzamento dei mari minaccia la vita di 900 milioni di personeIl livello del mare cresce quasi ovunque, questa non è più una novità. I paesi più a rischio sono quelli delle città costiere, soprattutto in Asia. La minaccia è stata confermata da un rapporto ... 105.net

Radio UCI APS. . ISEE 2025: RECORD di richieste! I numeri dei dati INPS ___ In questo focus previdenza ci occupiamo dell’osservatorio INPS su Dichiarazioni Sostitutive Uniche e ISEE 2025. ___ Se il video ti è stato utile lascia un mi piace :) ___ #isee #dsu - facebook.com facebook