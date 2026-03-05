I pescatori protestano contro le restrizioni sulle coste, affermando che il 30% delle zone marine è già vincolato e chiedono di eliminare le aree protette che, secondo loro, mettono a rischio la pesca professionale. La questione riguarda il ruolo delle Aree Marine Protette, che alcuni vogliono evitare di vedere come semplici zone di divieto, e invece favorire modelli di gestione condivisa e sviluppo sostenibile.

Le Aree Marine Protette non devono essere “isole del divieto” che rischiano di soffocare la pesca professionale ma evolvere verso modelli di co-gestione e sviluppo rigenerativo. È la posizione espressa da Confcooperative-Fedagripesca nel corso dell’audizione alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera sulle proposte di legge relative all’ istituzione dell’Area Marina Protetta del Golfo di Capo Zafferano e alla riforma della legge quadro 3941991. «In un Mediterraneo italiano sempre più saturo – ha spiegato a Confocooperative-Fedagripesca - la pressione spaziale ha superato la soglia critica: oltre il 30-35% delle acque costiere e della piattaforma continentale è oggi interessato da vincoli che limitano o escludono l’attività di pesca». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - La protesta dei pescatori: «Già vincolato il 30% delle coste. Basta aree protette, la pesca muore»

Gestione delle aree verdi, Comune annulla il bando dopo la protesta delle associazioniDopo le proteste arriva il dietrofront sul regolamento per l’affidamento delle aree verdi, senza finalità di lucro, a Caserta.

Calabria, pesca in ginocchio: rabbia dei pescatori e denunce di abbandono e concorrenza sleale.La crescente frustrazione dei pescatori calabresi, sfociata in momenti di tensione nel porto di Cirò Marina, ha portato alla luce una crisi profonda...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La protesta dei pescatori Già vincolato....

Temi più discussi: Fondi fermi e aziende a rischio: pescatori e agricoltori in piazza a Genova; Coldiretti in piazza a Genova: agricoltori e pescatori chiedono lo sblocco dei fondi; Protesta di Coldiretti a Genova, Natale: Al fianco di agricoltori e pescatori, ora risposte dalla Giunta regionale; Oristano, pesca delle lagune in ginocchio: protesta contro l’assessorato regionale - L'Unione Sarda.it.

La protesta dei pescatori arriva dal mare: il corteo di Coldiretti per sbloccare i fondi per il settoreLa protesta dei pescatori arriva dal mare: il corteo di Coldiretti per sbloccare i fondi per il settore ... msn.com

Agricoltori e pescatori alleati nella protesta: In corteo per chiedere di sbloccare gli aiutiLunedì sfileranno uniti dalla Darsena sino a piazza De Ferrari. Coldiretti: le aziende attendono da anni risorse già assegnate ... ilsecoloxix.it

Aerodinamica aggressiva e novità tecniche per tornare a vincere già da Melbourne - facebook.com facebook

Donare il sangue significa salvare tre vite. Loro l’hanno già fatto, tu cosa aspetti Scopri dove donare – avis.it/ricerca-sede/ @AcquaSorgesana | AVIS Regionale Campania #ProudToBeNapoli x.com