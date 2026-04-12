Turchia le celebrazioni per la Pasqua ortodossa a Istanbul con il Patriarca Bartolomeo I

A Istanbul, le celebrazioni della Pasqua ortodossa si sono svolte nella cattedrale di San Giorgio, luogo centrale del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. La cerimonia ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi, con momenti di preghiera e riti tradizionali. La celebrazione si è tenuta nel rispetto delle consuetudini religiose, attirando l’attenzione di chi ha assistito alle funzioni religiose nel cuore della città.

Celebrazioni solenni per la Pasqua ortodossa a Istanbul, nella cattedrale di San Giorgio, cuore del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. La liturgia è stata presieduta da Bartolomeo I, guida spirituale dei cristiani ortodossi, considerato il primo tra pari tra i patriarchi dell’Oriente cristiano. La Pasqua rappresenta la festività più importante del calendario ortodosso e viene celebrata da milioni di fedeli in Europa orientale, Medio Oriente e in molte altre parti del mondo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, le celebrazioni per la Pasqua ortodossa a Istanbul con il Patriarca Bartolomeo I Oltre la guerra giusta: un dialogo sulla responsabilità tragica. Le voci del Patriarca Bartolomeo e di Simone WeilDi fronte al crollo del diritto internazionale, i vertici della Chiesa invitano i governanti al “non riarmo” unilaterale. Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossaVladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l' Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando...