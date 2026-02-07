Di fronte al crollo del diritto internazionale, i vertici della Chiesa invitano i governanti a non riarmarsi. Il Patriarca Bartolomeo e il filosofo Simone Weil si sono confrontati sul senso della responsabilità in tempi di guerra. La Chiesa chiede di fermare le armi e di riflettere sulle conseguenze di ogni decisione militare. La situazione resta tesa, con molte nazioni che continuano a investire in armamenti nonostante le richieste di calma.

Di fronte al crollo del diritto internazionale, i vertici della Chiesa invitano i governanti al “non riarmo” unilaterale. Ma i politici (cattolici) respingono sistematicamente tali inviti. E così, la Chiesa non ha un messaggio univoco da offrire: come può essere ‘sale della Terra’? C’è bisogno di un confronto interno pacato e franco. In questa serie ( 1, 2 ) di interventi, a volte immaginari, di personalità del passato e del presente metto a confronto alcune idee-guida che circolano nella Chiesa. *** In un tempo in cui il mondo trema nuovamente sotto il fragore delle armi, sollecitati da recenti riflessioni sul dilemma tra purezza e responsabilità, in questo post due voci si incontrano in uno spazio che trascende la cronaca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oltre la guerra giusta: un dialogo sulla responsabilità tragica. Le voci del Patriarca Bartolomeo e di Simone Weil

Approfondimenti su Patriarca Bartolomeo Simone Weil

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Patriarca Bartolomeo Simone Weil

Argomenti discussi: Educare alla Pace Disarmata: la sfida urgente della Chiesa; Da Emergency al Parlamento Europeo, Cecilia Strada spiega ‘La guerra com’è’; Guerra Russia-Ucraina: ad Abu Dhabi inizia il secondo round dei colloqui di pace.

Ferma Netanyahu. Oltre 600 ex funzionari della sicurezza israeliana a Trump: Ponga fine alla guerra a GazaOltre 600 funzionari della sicurezza israeliani in pensione, tra cui ex capi del Mossad e dello Shin Bet, hanno scritto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per chiedergli di fare pressione ... huffingtonpost.it

La guerra giusta esiste ed è quella che serve all'autodifesa. Papa Leone XIV lo saIeri, su questo tema, Leone XIV ha offerto qualche riflessione interessante. Il Papa ha osservato come nel rapporto fra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si ... ilfoglio.it

Patriarca ecumenico Bartolomeo I: "Dio è la soluzione a ogni problema umano, e nei nostri giorni non solo la Chiesa, ma tutta l'umanità ha bisogno di Dio per godere delle benedizioni della pace e dell'amore. Tutta l'umanità ha bisogno di innocenza e amore e facebook