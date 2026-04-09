Putin annuncia il cessate il fuoco con l' Ucraina per la Pasqua ortodossa

Vladimir Putin ha dichiarato un cessate il fuoco con l'Ucraina in occasione della Pasqua ortodossa, prevista per il prossimo weekend. La comunicazione è stata diffusa dai media statali, che hanno citato fonti del Cremlino. La decisione riguarda il periodo delle festività e mira a sospendere temporaneamente le operazioni militari tra le due parti. Finora non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sulla durata dell’accordo.

Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l' Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Italia) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo. Mosca si aspetta che Kiev segua il suo esempio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua... Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Temi più discussi: Putin e Erdogan chiedono un 'immediato cessate il fuoco' nel Golfo; Trump annuncia un cessate il fuoco bilaterale di due settimane con l’Iran; L'Iran avrebbe sospeso tutti i canali di comunicazione con gli Usa - Esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg; Iran, Trump: Sto seriamente valutando l'uscita dalla Nato. Teheran ci ha chiesto un cessate il fuoco, ci sarà solo quando riapriranno Hormuz. Il ministro Araghchi smentisce. Putin annuncia cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: Kiev segua il nostro esempioZelensky: È tempo che ripartano i negoziati a tre anche con gli Usa. E alla premier Meloni: Faccia sentire la sua importante voce affinché sia sbloccato il pacchetto di aiuti da 90 miliardi della U ... msn.com Putin annuncia il cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa: «Kiev segua il nostro esempio»Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 ... ilmessaggero.it Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per Pasqua ortodossa x.com Putin annuncia il cessate il fuoco in Ucraina - facebook.com facebook