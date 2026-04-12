Il presidente statunitense ha condiviso su un suo social un articolo che ipotizza come gli Stati Uniti possano attuare un blocco navale nel Golfo Persico. La proposta riguarderebbe la possibilità di bloccare le rotte marittime nell'area per influenzare gli interessi economici dell’Iran, in caso di fallimento dei negoziati tra Washington e Teheran. L’ipotesi è stata ripostata senza ulteriori commenti ufficiali.

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha ripostato sul suo social Truth un articolo che suggerisce come gli Usa potrebbero attuare un " blocco navale " nel golfo Persico per danneggiare gli interessi economici dell' Iran, in caso di un mancato accordo Washington-Teheran. Il post, pubblicato dal media online Just the News, si intitola: 'La carta vincente che il presidente ha se l'Iran non cede: un blocco navale'. Trump l'ha ripostato sul suo account Truth alle 6:16 di stamattina, praticamente in concomitanza con le notizie in arrivo da Islamabad, annunciate direttamente dal suo vice JD Vance, secondo cui i negoziati in corso con l'Iran erano falliti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump riposta articolo su ipotesi 'blocco navale' del Golfo per danneggiare l'Iran

Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’(Adnkronos) – Il governo è pronto a tornare alla carica sul fronte dell’immigrazione.

Guerra Usa-Iran, cosa succede ora? Timori escalation e il link di Trump sul «blocco navale» a HormuzL'ultima volta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul nucleare ci sono voluti due anni di negoziati.

Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni