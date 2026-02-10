Migranti governo prepara ddl | verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’

Il governo si appresta a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Durante il Consiglio dei ministri di domani, si discuterà di norme per rafforzare il Patto asilo e si pensa anche a un’ipotesi di blocco navale. Le fonti confermano che l’esecutivo sta lavorando intensamente per portare il testo in Parlamento, ma ancora non c’è la certezza che venga approvato. La questione resta al centro del dibattito politico e delle polemiche pubbliche.

(Adnkronos) – Il governo è pronto a tornare alla carica sul fronte dell’immigrazione. Nel Consiglio dei ministri previsto per la mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, potrebbe arrivare il nuovo disegno di legge sui migranti, annunciato dall’esecutivo: non c’è ancora la certezza, ma in queste ore si sta lavorando affinché il testo approdi sul tavolo del Cdm. Fonti di governo, interpellate sul tema, spiegano che nel provvedimento dovrebbero confluire sostanzialmente due elementi: le norme necessarie a recepire in Italia il nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione, cioè il disegno di legge su cui si stava lavorando a dicembre, e alcune disposizioni in materia di immigrazione stralciate dal pacchetto sicurezza approvato la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’ Approfondimenti su Governo Immigrazione Immigrazione, il governo prepara il nuovo ddl: verso norme sul Patto asilo e ipotesi blocco navale Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Migranti, accordo Ue su Paesi di origine e terzi sicuri: cambiano norme su asilo Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Governo Immigrazione Argomenti discussi: Il governo si prepara a dirottare le ong verso i centri di detenzione albanesi; Migranti, governo prepara disegno di legge: misure e ipotesi 'blocco navale'; Migranti, in Cdm arriva la stretta. Blocco navale se c’è allerta terrorismo; Maltempo senza tregua sull’Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico. Migranti, governo prepara ddl: verso norme su Patto asilo e ipotesi ‘blocco navale’(Adnkronos) – Il governo è pronto a tornare alla carica sul fronte dell’immigrazione. Nel Consiglio dei ministri previsto per la mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, potrebbe arrivare il nuovo ... sassarinotizie.com Dl sicurezza alla Ragioneria. Governo lavora a ddl migrantiRoma, 9 feb. (askanews) - In attesa della firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul decreto sicurezza (attualmente in esame ... notizie.tiscali.it Intervista al segretario generale delle Nazioni Unite, in Italia per l’apertura delle Olimpiadi: “Sui migranti il vostro governo sostenga risposte multilaterali” facebook "Migranti, mille vite finite nel nulla: partiti per disperazione ed invisibili al governo italiano" Intervista di @SpenaAnna alla portavoce di #SeaWatch @giorgialinardi su #Vita x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.