Trump | Ho autorizzato il blocco navale immediato contro l’Iran

Il fallimento dei colloqui di Islamabad è stato annunciato ufficialmente poche ore fa. In risposta, un alto funzionario ha dichiarato che è stato autorizzato un blocco navale immediato contro l’Iran. La decisione è stata comunicata in un contesto di tensioni crescenti nella regione. Finora, non ci sono stati ulteriori dettagli sulla modalità di attuazione o sulle eventuali conseguenze di questa misura.

La notizia del fallimento dei colloqui di Islamabad è stata commentata ufficialmente poco fa da Donald Trump che ha annunciato su Truth che la Marina statunitense inizierà a bloccare “tutte le navi che tenteranno di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz”, dopo il fallimento dei colloqui di Islamabad. Il capo della Casa Bianca ha anche detto che “altri Paesi” saranno coinvolti nel blocco insieme agli Stati Uniti, senza però precisare quali, e che “inizieremo a distruggere le mine che gli iraniani hanno posato nello Stretto. Qualsiasi iraniano che spari contro di noi o contro imbarcazioni pacifiche verrà fatto saltare in aria!”. L’incontro in Pakistan è “andato bene”, ha detto inoltre The Donald aggiungendo che “sulla maggior parte dei punti è stato raggiunto un accordo, ma sull'unico che contava davvero, il nucleare, no”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Ho autorizzato il blocco navale immediato contro l’Iran" Leggi anche: Negoziati Usa-Iran falliti, l’annuncio di Trump: «Blocco navale immediato a Hormuz». Putin si offre come mediatore – La diretta Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran