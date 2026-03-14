Trump | ‘altri Paesi inviino navi da guerra a Hormuz’

Trump ha dichiarato che diversi Paesi, in risposta ai tentativi dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra di concerto con gli Stati Uniti per garantire il passaggio sicuro attraverso quella via strategica. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale che specifica l’impegno internazionale di più nazioni a tutela della libertà di navigazione nella zona.

“Molti Paesi, specialmente quelli colpiti dal tentativo dell’Iran di chiudere lo Stretto di Hormuz, invieranno navi da guerra – in collaborazione con gli Stati Uniti d’America – per mantenere lo Stretto aperto e sicuro”. Lo scrive Donald Trump su Truth. Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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