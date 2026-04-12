Trump altri Paesi coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz

Donald Trump ha annunciato su Truth che altri Paesi parteciperanno al blocco navale dello stretto di Hormuz, senza specificare quali siano. Questa dichiarazione segue le tensioni crescenti nella regione, dove si sono verificati avvenimenti che hanno portato a un maggiore coinvolgimento internazionale. La comunicazione si basa su un messaggio pubblicato dall’ex presidente, che ha reso nota la decisione senza fornire dettagli sui paesi coinvolti.

Altri Paesi saranno coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo ha scritto Donald Trump su Truth senza precisare quali. "A un certo punto", ha continuato "giungeremo a una condizione in cui a tutti è consentito entrare e a tutti è consentito uscire. Tuttavia, l'Iran ha impedito che ciò accadesse". "Questa è un'estorsione a livello mondiale e i leader delle nazioni - in particolare quelli degli Stati Uniti - non si lasceranno mai estorcere", ha detto il presidente riferendosi alla minaccia di Teheran di aver piazzato mine nello stretto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trump, altri Paesi coinvolti nel blocco navale dello stretto di Hormuz Trump annuncia, blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco "con effetto immediato" di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... Medio Oriente, Trump annuncia il blocco navale immediato dello stretto di HormuzDonald Trump ha annunciato su Truth il blocco «con effetto immediato» di tutte le navi da e per lo stretto di Hormuz dopo il fallimento dei negoziati... US Faces Tough Choices in Iran War's Next Steps