La guerra in Iran non può risollevare l’economia disastrata della Russia ma forse Trump sì

Una nuova escalation nel Medio Oriente ha portato a un aumento rapido del prezzo del petrolio, che ha superato i cento dollari al barile. La guerra ha causato uno shock nei mercati energetici globali, portando a livelli che non si vedevano dall’invasione dell’Ucraina nel 2022. La crisi in Iran e le tensioni nella regione stanno influenzando i prezzi e il commercio internazionale di petrolio.

La guerra in Medio Oriente ha provocato un nuovo shock nei mercati energetici globali. Nel giro di pochi giorni il prezzo del petrolio è salito oltre i cento dollari al barile, raggiungendo livelli che non si vedevano dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. L’impennata del prezzo del petrolio, lo sentiamo ripetere da giorni, è legata soprattutto alle tensioni nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici del commercio mondiale. Attraverso questo corridoio transita circa un quinto del petrolio e del gas liquefatto trasportati via mare. Le minacce di chiusura della rotta e gli attacchi contro infrastrutture energetiche nella regione hanno ridotto i flussi e alimentato il timore di una crisi dell’offerta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

