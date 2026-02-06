Ora è ufficiale: la funivia di Socrepes a Cortina non aprirà all’inizio dei giochi come previsto, ma forse il 12 febbraio, in modo parziale. La data rischia di essere troppo ottimista, considerando che l’impianto è ancora in costruzione e si presenta con lavori ancora in corso. Immaginare il presidente Mattarella salire su una cabinovia in fase di completamento, con una frana sotto, ha fatto sorridere molti. I giornali locali ridono di questa situazione, ma la realtà resta che ancora non c’è una data certa per l’apertura ufficiale.

Ve lo immaginate il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che il 12 febbraio sale sull’impianto di risalita di Socrepes, ancora in fase di costruzione, per inaugurare la cabinovia che danza scandalosamente su una frana? Sui giornali locali veneti è apparsa perfino questa divertente barzelletta, a sostegno della tesi secondo cui tutto starebbe procedendo in modo regolare e secondo i cronoprogrammi sotto il cielo di Olimpia. In realtà è arrivato il giorno dell’inaugurazione, le gare sono già cominciate nel palaghiaccio di Cortina (subito con un blackout dell’impianto elettrico e tutti gli spettatori al buio per qualche minuto), ma la cabinovia più contestata e divisiva è ancora in cantiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora è ufficiale: a Cortina la funivia “olimpica” di Socrepes non aprirà all’inizio dei giochi, ma (forse e in maniera parziale) il 12 febbraio

Approfondimenti su Cortina Olimpiadi

Questa mattina, a poche settimane dall’inizio della stagione, si parla già di una partenza in ritardo per la cabinovia Socrepes.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cortina Olimpiadi

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Vulture Città Italiana del Vino 2026, ora è ufficiale; Ora è ufficiale, Nico Traverso Di Piero prenderà parte alla stagione agonistica 2026 del Campionato Italiano Motorally & Raid TT; Ora è ufficiale, Lookman va all'Atlético Madrid. Il saluto: Grazie per avermi fatto sentire a casa.

Salerno, Vincenzo Panico nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni del sindaco NapoliIl Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 ... msn.com

Fontana di Trevi a pagamento a 2 euro, ora è ufficiale. Chi dovrà pagare (e chi no), giorni e orari: tutto quello che c'è da sapereOra è ufficiale: per visitare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più belli e iconici di Roma, si dovrà pagare un biglietto. Ad annunciarlo è il Comune in una ... leggo.it

Vogue Italia. . In attesa dell’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina di questa sera, abbiamo incontrato #MariahCarey, che si esibirà durante l’evento, per farle alcune domande. Scopri cosa ha raccontato a #Vogueltalia in questo nuovo Q&A. #Milan facebook

FINALMENTE MILANO CORTINA 2026 Finalmente oggi è QUEL giorno: torcia, braciere olimpico, cerimonia di inaugurazione ufficiale. È l’inizio ufficiale dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 #Milano #6febbraio #milano2026 #OlimpiadiInverna x.com