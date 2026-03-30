Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sui social un video risalente al 1987, in cui si vedeva una strategia di occupazione delle risorse petrolifere iraniane senza ricorrere alla guerra. Nel filmato, si discuteva di un'azione diretta per prendere il controllo del petrolio come risposta agli attacchi contro le petroliere.

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sui social un filmato risalente al 1987 in cui delineava una strategia di presa diretta delle risorse petrolifere iraniane come risposta agli attacchi contro le petroliere. In quel periodo storico, mentre l’Iran colpiva le navi nello Stretto di Hormuz durante il conflitto con l’Iraq, Donald Trump propose che le forze americane dovessero occupare fisicamente gli impianti lungo la costa per recuperare le perdite subite dal paese. L’intervento suggerito prevedeva l’uso dei Marines per assicurarsi il controllo del petrolio, ignorando i timori di un’escalation militare o di un intervento sovietico che all’epoca sembravano inevitabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trump 1987: occupare il petrolio iraniano, senza guerra

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