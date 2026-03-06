Blocco dello Stretto di Hormuz | strategie per le compagnie petrolifere

Con lo Stretto di Hormuz bloccato dall’Iran, le compagnie petrolifere devono affrontare una situazione inedita che mette a rischio il trasporto di petrolio e gas dal Golfo Persico. La chiusura della rotta strategica crea problemi pratici per il movimento delle risorse energetiche, spingendo le aziende a valutare nuove rotte e soluzioni per mantenere i flussi di produzione e distribuzione.

Con lo Stretto di Hormuz bloccato dall’Iran, le compagnie petrolifere si trovano davanti a una sfida senza precedenti: come garantire il flusso di petrolio e gas dal Golfo Persico. Analizzando i rischi immediati, le rotte alternative via pipeline e corridoi marittimi e possibili scenari operativi, il testo mostra le strategie per mantenere le esportazioni e proteggere la sicurezza energetica globale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

