Finti corrieri rubano medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer | truffa da 8 milioni di euro

Il 12 febbraio, a Ercolano, alcuni falsi corrieri hanno sottratto quattro bancali di medicinali destinati a pazienti con Alzheimer e sclerosi multipla, portando via prodotti per un valore di circa 8 milioni di euro. I ladri hanno bloccato un furgone di consegna e si sono impossessati di scatoloni pieni di farmaci costosi, lasciando dietro di sé solo tracce di un'operazione ben pianificata.

Nel pomeriggio del 12 febbraio a Ercolano alcuni malviventi hanno rubato quattro bancali di medicinali destinati a pazienti affetti da Alzheimer e sclerosi multipla, per un bottino si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Fermate tre persone: due di loro avevano tentato di vendere i farmaci rubati ad una farmacia di Parma. Come riportato da NapoliToday la mattina precedente, un uomo ha chiamato l’azienda e si è finto incaricato del ritiro dei bancali, chiedendo informazioni sulle modalità di accesso al magazzino. Ufficio e falso addetto hanno così concordato l’appuntamento per il giorno seguente.🔗 Leggi su Parmatoday.it

La polizia ha smantellato un'organizzazione che aveva messo a segno una truffa da otto milioni di euro, sottraendo medicinali destinati a pazienti con Alzheimer e sclerosi multipla.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Il nuovo pacco di Natale: deepfake, finti corrieri e truffe Ia che rubano la magia delle festeLe feste portano all’aumento delle truffe online. Finti Qr code, doni mai acquistati e raccolte fondi fasulle a cui, in questo particolare periodo dell’anno, tendiamo sempre a contribuire. E, grazie ... panorama.it

Truffatori senza scrupoli: dopo i finti carabinieri in azione finti preti e finti corrieri. Allarme in #Sardegna facebook

In Italia aumentano i finti autonomi: chi sono i «dependent contractor» (quasi mezzo milione) x.com