Compra una Porsche per 77mila euro con un assegno falso poi la rimette in vendita sul web | ma all' appuntamento trovai i carabinieri denunciato per truffa

Un uomo di 41 anni ha acquistato una Porsche per 77mila euro usando un assegno falso, poi ha cercato di rivenderla online. Quando si è presentato all’appuntamento con l’acquirente, ha trovato i carabinieri, che lo hanno sorpreso e denunciato per truffa. La sua mossa ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui dettagli della vicenda. Gli investigatori continuano a seguire tutti gli sviluppi del caso.

Operazione lampo dei Carabinieri della Stazione di Roccabianca. Un 60enne, truffato per 77.000 euro, scopre la sua fuoriserie di nuovo sul web. Il finto appuntamento nel milanese coordinato dai militari dell'Arma si conclude con la denuncia di un 41enne I carabinieri della Stazione di Roccabianca hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 41enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa da 77.000 euro. Tutto è iniziato a gennaio, quando un 60enne residente in provincia, ha deciso di mettere in vendita la sua Porsche Carrera su alcuni noti portali web. Di lì a poco, un sedicente acquirente lo ha contattato telefonicamente e dopo una rapida trattativa, i due si sono incontrati a Parma per chiudere l'affare.

Falso corriere si fa consegnare 11mila euro di olio e poi ci riprova, ma trova i carabinieri: denunciato per truffaUn uomo ha tentato di spillare 11mila euro di olio di oliva con una truffa ben studiata.

Rosignano | Paga 6mila euro per recuperare gli anni scolastici delle superiori, ma è una truffa: denunciato falso consulenteUn giovane di Rosignano ha scoperto di essere stato truffato dopo aver pagato 6mila euro a un falso consulente per recuperare gli anni scolastici delle superiori.

