Truffa da 260mila euro con il Bonus Cultura 26enne casertano nella cricca

Un giovane di 26 anni di una città del sud Italia è stato coinvolto in un procedimento legale legato a una truffa da 260mila euro, che ha coinvolto circa 620 ragazzi maggiorenni. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe utilizzato un furto d’identità per ottenere e incassare il Bonus Cultura destinato ai giovani. L’indagine si concentra sulla presunta cricca responsabile di questa operazione fraudolenta.