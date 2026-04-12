Truffa da 260mila euro con il Bonus Cultura 26enne casertano nella cricca
Un giovane di 26 anni di una città del sud Italia è stato coinvolto in un procedimento legale legato a una truffa da 260mila euro, che ha coinvolto circa 620 ragazzi maggiorenni. Secondo le indagini, l’indagato avrebbe utilizzato un furto d’identità per ottenere e incassare il Bonus Cultura destinato ai giovani. L’indagine si concentra sulla presunta cricca responsabile di questa operazione fraudolenta.
Un furto d'identità per appropriarsi dei dati con i quali incassare il “Bonus cultura”. Vittime 620 ragazzi, nei maggiorenni, a cui sarebbero stati destinati i soldi: ben 260mila euro sottratti. Dovranno rispondere di una maxi truffa informatica 4 persone tra cui un 26enne di Maddaloni.Il.🔗 Leggi su Casertanews.it
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