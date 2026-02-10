Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate chiesto il processo per sette imputati
La procura di Lecce ha chiesto il processo per sette persone coinvolte in una truffa da oltre 200mila euro sui bonus facciate. L’udienza preliminare è prevista per il 9 giugno. Gli imputati sono accusati di aver truffato lo Stato con false richieste di incentivi e di aver riciclato il denaro ottenuto illegalmente. La vicenda si aggiunge alle indagini in corso su un sistema di frode che ha coinvolto diversi cittadini e imprese.
L’inchiesta della Procura di Lecce riguarda crediti d’imposta, su lavori edilizi mai eseguiti, ceduti a Poste Italiane e trasferimenti di denaro su conti di società in Belgio e Bulgaria Secondo l’accusa, il 6 novembre 2021 sarebbero stati inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate due modelli di dichiarazione a nome di Frisenda attestanti crediti di imposta fittizi per circa 106mila euro e 136mila euro, derivanti da richieste di accesso al bonus ristrutturazione e al bonus facciate per lavori mai effettuati su immobili situati a Copertino e Porto Cesareo, intestati in tutto o in parte a Frisenda.🔗 Leggi su Lecceprima.it
