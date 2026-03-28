Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Rimini mentre si trovava in scooter a Miramare. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati 500 grammi di cocaina. Sul veicolo sono stati trovati anche due involucri con altra sostanza stupefacente. L’uomo è stato portato in commissariato e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie.

Un ventiseienne di cittadinanza albanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nel pomeriggio del 27 marzo nella zona Miramare di Rimini, dove il giovane è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 6 dosi di cocaina e una somma di 2.400 euro in contanti. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 500 grammi di cocaina già confezionata per lo spaccio. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e incensurato, è stato condotto in carcere e sono state avviate le procedure per l’espulsione. Operazione... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rimini, pusher acrobata in scooter incastrato a Miramare: arrestato 26enne con mezzo chilo di cocaina

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