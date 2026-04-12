Troppi scarichi alla Gaiola | Rischio sanitario anche per ciò che mangiamo

Una ricerca finanziata dal Ministero dell'Università, con fondi del PNRR, ha rilevato un eccesso di scarichi nel tratto di mare tra la Gaiola e Nisida. Lo studio evidenzia un potenziale rischio sanitario legato alla qualità delle acque, con conseguenze anche per le attività di consumo di prodotti ittici provenienti da quella zona. La presenza di inquinanti nel mare è stata confermata attraverso i campionamenti effettuati nel corso delle analisi.