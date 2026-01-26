Veganuary si estende oltre l’alimentazione, coinvolgendo anche il settore beauty. Scegliere prodotti vegan significa adottare una routine più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, preferendo cosmetici clean e cruelty-free. Questa scelta riflette un cambiamento di consapevolezza verso uno stile di vita più etico e naturale, in linea con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere una cura della persona più responsabile.

V eganuary non è più solo una sfida alimentare, cioè il buon proposito di mangiare “clean” a gennaio, ma un vero e proprio cambio di prospettiva che coinvolge anche il mondo della bellezza, ponendo più attenzione a ciò che si applica sulla pelle. Nel beauty, questo si traduce in una ricerca di cosmetici vegan e cruelty free che non rinunciano all’efficacia, ma anzi, raccontano una nuova idea di cura: più consapevole, inclusiva e responsabile. Un approccio che, per alcuni brand, non è una tendenza del momento ma una filosofia che guarda al futuro. Beauty sostenibile: come rendere più green la nostra routine X Veganuary, gennaio vegano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Veganuary non riguarda solo ciò che mangiamo, ma anche i prodotti beauty che scegliamo ogni giorno. I beauty brand vegan per una routine beauty più pulita, green e clean

I prodotti beauty che hanno segnato il 2025 secondo le beauty editor di Vanity FairNel 2025, i prodotti beauty hanno lasciato un'impronta significativa grazie alle tendenze e alle innovazioni più rilevanti.

