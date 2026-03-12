Task force dell’igiene alimentare Market e ristoranti nel mirino | Controlliamo ciò che mangiamo

Una task force dedicata all’igiene alimentare sta effettuando controlli stringenti su negozi e ristoranti, verificando le condizioni di preparazione e conservazione dei cibi. Le ispezioni si concentrano sulla sicurezza degli alimenti e sulla conformità alle norme igieniche. Le operazioni vengono svolte in modo sistematico, coinvolgendo diverse strutture di controllo, per garantire che i prodotti che arrivano nelle mani dei consumatori siano sicuri.

Dietro ogni piatto servito in un ristorante o prodotto sugli scaffali di un negozio c'è un lavoro di controlli poco visibile ma costante. Nei territori di Forlì e Cesena l' Unità operativa Igiene degli alimenti e nutrizione dell'Ausl Romagna vigila sulla sicurezza di ciò che arriva nelle tavole. "Il servizio – spiega il direttore Roberto Bandini – si occupa di vigilanza tramite prelievi e ispezioni nell'ambito della ristorazione pubblica e collettiva (bar, ristoranti, mense), nella vendita al dettaglio e ingrosso di alimenti, nelle aziende di produzione e trasformazione e nelle imprese agricole. Inoltre, eroga le certificazioni per l'esportazione a Paesi extra-Ue, la formazione per gli alimentaristi ed effettua campioni sull'acqua potabile dell'acquedotto pubblico".