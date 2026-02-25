L’ospedale Papa Giovanni XXIII sale al 104° posto tra i migliori al mondo e si conferma al 6° posto in Italia

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII prosegue la scalata della classifica dei World’s Best Hospitals, il prestigioso ranking curato dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con Statista, elaboratore leader di dati, che ogni anno seleziona i 250 migliori centri al mondo e che vede quest’anno 13 Ospedali italiani classificati. Nella classifica globale World’s Best Hospitals 2026 il Papa Giovanni XXIII sale alla 104° posizione, guadagnando 13 posizioni rispetto al 117° posto dell’edizione 2025 e ben 31 rispetto a quella di due anni fa, quando era al 135° posto. Per la “classifica Italia”, che ha selezionato 140 ospedali pubblici e privati, il Papa Giovanni XXIII ottiene la conferma del sesto posto già raggiunto l’anno scorso. Un traguardo che equivale al terzo posto, se si considerano i soli ospedali pubblici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche:

I migliori ospedali in Italia per tipo di cure: da Savigliano a Mestre, dal Papa Giovanni XXIII all'Humanitas, 15 strutture al top

Sanità, ospedali migliori d’Italia: l’Infermi di Rimini sale al 54esimo posto

Temi più discussi: Ospedale Papa Giovanni, via libera a 327 assunzioni; Papa Giovanni, via libera della Giunta regionale per i 100 milioni dell'ottava torre; All'ospedale Papa Giovanni XXIII 84 mila euro a sostegno del progetto Giocamico; Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, al maxiconsulto anche l’ospedale Papa Giovanni.

Regione, ok a 100 milioni per l’ottava torre dell’ospedale Papa GiovanniREGIONE LOMBARDIA. Nuovi spazi e servizi potenziati per l’ospedale di Bergamo: 15.600 mq in più e riorganizzazione interna. ecodibergamo.it

Ampliamento del Papa Giovanni . Cento milioni per l’ottava torreVia libera dalla Giunta regionale per i cento milioni per realizzare l’ottava torre dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Approvato ... msn.com

Le foto della scuola Papa Giovanni a Pietra Ligure dove questa mattina un bambino è precipitato dal balcone. Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Il 18 febbraio è stato trapiantato con successo a un bambino di due anni all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo il cuore che inizialmente era stato destinato per un secondo trapianto al bimbo di Napoli a cui era stato trapiantato un cuore risultato danneggiat x.com