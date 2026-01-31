La Bcc si conferma una delle migliori aziende in cui lavorare in Italia. A due anni dalla prima verifica, mantiene la certificazione come uno dei “Best Work Places”. La decisione è arrivata dopo una nuova valutazione, che ha confermato la qualità dell’ambiente di lavoro e il benessere dei dipendenti. La banca si distingue così per l’attenzione a chi lavora al suo interno.

A distanza di due anni dalla prima rilevazione, LA BCC si vede confermata la certificazione fra i “ Best WorkPlaces ”, le migliori aziende in cui lavorare. E’ stata di recente ripetuta l’indagine sul clima aziendale, svolta da una delle più importanti società di ricerca e consulenza organizzativa, Great Place to Work, che da 40 anni analizza gli ambienti di lavoro. Facendo seguito alla ricerca del 2023, sono state così raccolte e analizzate le opinioni dei collaboratori e la loro employee experience. LA BCC ha quindi riottenuto la certificazione e l’inserimento nella Classifica dei “ Best Workplaces ”, ovvero delle migliori aziende per le quali lavorare in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Best Work Places’, la Bcc si conferma tra le migliori in Italia

Approfondimenti su LA BCC WorkPlaces

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su LA BCC WorkPlaces

Argomenti discussi: ’Best Work Places’, la Bcc si conferma tra le migliori in Italia; Aziende dove si lavora meglio in Italia, Top Employers 2026; Gen Z's Decline in Handwriting Skills: A 5,500-Year Loss; Lavorare in Svizzera 2026: guida pratica e consigli utili.

Best Workplaces for Blue Collar 2023: le migliori aziende industriali in cui lavorare. Al top La Marzocco, Andriani e Algecodi Barbara Weisz ?? Leadership consapevole, virtuosa, inclusiva. Organizzazioni che coinvolgono in cambiamenti e processi innovativi. Più autonomia, ergonomia degli spazi di lavoro. Sono i risultati ... industriaitaliana.it

Best Workplaces nel Sud Italia: vince la fiducia nel personaleGreat Place to Work Italia, ascoltando le opinioni espresse da oltre 7mila collaboratori impiegati nelle realtà produttive del Mezzogiorno, ha stilato l’edizione 2025 del ranking Best Workplaces in ... ilmessaggero.it

The best restaurants work for every occasion. From weeknight dinners to special celebrations, Amalfi is built for moments worth sharing. Reserve your table: https://bit.ly/3ZsBD1Z #italianrestaurant #authenticitalian - facebook.com facebook

` Per il nono anno consecutivo l’azienda ottiene la certificazione conferita da Great Place To Work® Italia alle aziende in cui si lavora meglio, posizionandosi come una delle ` x.com