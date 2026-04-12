Trieste viveva in casa con il cadavere della madre morta da due anni | denunciata ex poliziotta

Una donna ex poliziotta è stata denunciata dopo che si è scoperto che viveva in un appartamento di due piani con il corpo della madre, deceduta ormai da due anni. L'abitazione si trovava in cattive condizioni igienico-sanitarie, e i servizi di salute pubblica sono intervenuti sul posto. La polizia ha condotto i rilievi e ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte e la gestione della casa.

Viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni. Il corpo dell'anziana, una donna di 84 anni, è stato trovato ieri dai carabinieri, intervenuti in un'abitazione a Muggia (Trieste). Le spoglie sono state trovate nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. Secondo quanto emerso, i servizi di salute mentale avevano tentato un approccio con la 57enne, ma invano., La figlia dell'anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere. Sono quindi state avviate indagini, coordinate dalla Procura di Trieste. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trieste, viveva in casa con il cadavere della madre morta da due anni: denunciata ex poliziotta Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia. Leggi anche: Trieste, tenta di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre: denunciata