La stazione centrale di Monza sta cambiando volto. L’intera area si trasforma in un hub intermodale, con nuovi spazi e collegamenti. La città si prepara a diventare un punto di snodo più efficiente, puntando a migliorare il traffico e i trasporti. I lavori sono in corso e la comunità aspetta con fiducia questa grande innovazione.

La stazione centrale di Monza sta vivendo una stagione di trasformazioni che, per ampiezza e per ambizione, non ha precedenti nella storia recente della città. Un processo di rinascita che intreccia fondi europei, pianificazione urbana e una visione strategica condivisa tra Comune, Regione Lombardia, Rfi e Fs Sistemi Urbani. Il protocollo d’intesa firmato lo scorso anno ha segnato l’avvio ufficiale di un percorso destinato a ridisegnare lo scalo ferroviario e a far nascere Monza Centrale Porta Nord, nuovo baricentro dei flussi di mobilità dell’area metropolitana milanese. L’obiettivo è chiaro: trasformare una delle stazioni più trafficate della Lombardia - 44mila passeggeri al giorno, 380 treni e 630 corse di autobus - in un hub moderno e intermodale, capace di integrare treni, autobus, biciclette, percorsi pedonali e, soprattutto, la futura linea metropolitana M5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un hub intermodale. Lo scalo centrale diventa Porta Nord

Approfondimenti su Monza Stazione

È stato inaugurato ieri mattina il nuovo hub intermodale presso la stazione ferroviaria di Faenza, un importante intervento di rigenerazione urbana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Monza Stazione

Argomenti discussi: Cavalese, ecco il nuovo hub intermodale pronto per le Olimpiadi; Trasporto intermodale, FS Logistix consolida il corridoio Duisburg-Milano; Gioia Tauro accelera sull’automotive elettrico, il porto diventa hub strategico del Mediterraneo; Come Blade Runner: Varese verso il vertiporto. I taxi-droni decolleranno dai parcheggi in stazione.

HUB INTERMODALE MONTE Hub intermodale: Monte Sant’Angelo approva il CRE, ritardo non imputabile e via libera al saldo finaleSi chiude la partita amministrativa dei lavori per la realizzazione dell’HUB intermodale e dei servizi pertinenziali ... statoquotidiano.it

Autoporto di Pontebba, il sogno di diventare un hub intermodaleFin quando no c'era il libero accordo di circolazione delle merci in Europa, all'Autoporto di Pontebba lavoravano 16 case di spedizione. Quelli rimasti, sono due. Poi, negli anni bui, fino al 2022, ... rainews.it

UN CAPOLAVORO UNICO La Porta Nord del Battistero di Firenze, capolavoro di Lorenzo Ghiberti, ha un posto d'onore nella Storia dell'Arte. Per quale ragione A. È la più grande porta in bronzo mai realizzata; B. Il concorso per realizzarla segna idealme facebook