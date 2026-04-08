Caccia a capitreno Trenord assume

Trenord ha aperto le candidature per la posizione di capitreno, con scadenza il 20 aprile. La compagnia ferroviaria sta cercando nuovi membri da inserire nel team che si occupa del servizio a bordo dei treni. Le persone interessate possono presentare la propria candidatura entro questa data, con l’obiettivo di rafforzare il personale dedicato alla gestione dei viaggi e alla sicurezza dei passeggeri.

Trenord seleziona futuri capitreno. Fino al 20 aprile sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2.400 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in otto province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. Per candidarsi occorre seguire le indicazioni presenti sulla pagina “Lavora con noi” del sito www.trenord.it. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al corso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà loro di acquisire tutte le competenze necessarie allo svolgimento del lavoro. Il percorso prevede un periodo di formazione della durata di circa sei mesi, al termine del quale i professionisti sosterranno gli esami teorici e pratici e svolgeranno un periodo di tirocinio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia a capitreno. Trenord assume Trenord cerca capitreno: come candidarsi per lavorare sui treniOpportunità di lavoro per chi vuole salire a bordo: la società lancia anche una selezione per uno specialista di sala operativa. Leggi anche: Lavoro, Trenord cerca (ancora) nuovi capitreno: come candidarsi Temi più discussi: Caccia a capitreno. Trenord assume; Nuove assunzioni Trenord, si cercano capitreno: candidature fino il 20 aprile; Al via l'assunzione di nuovi capitreno Trenord: ecco come candidarsi. Caccia a capitreno. Trenord assumeTrenord seleziona futuri capitreno. Fino al 20 aprile sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di ... ilgiorno.it Trenord cerca nuovi capitreno. Domande, scadenze e come candidarsi per l'assunzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Trenord cerca nuovi capitreno. Domande, scadenze e come candidarsi per l'assunzione ... tg24.sky.it Al Vulcano Buono la grande Caccia al Divertimento continua! Cosa ti aspetta: • Laboratori creativi e decorazione delle uova • Musica e baby dance • Giochi e attività per grandi e piccini Ultimi appuntamenti: • Sabato 11 aprile – 15:00-20:00 • Domenic - facebook.com facebook Como, domenica c'è l'Inter. Smolcic: "A caccia di punti per competere ad alti livelli" x.com