Trenord assume | si cercano futuri capitreno

Trenord ha aperto le selezioni per il ruolo di capitreno, offrendo nuove opportunità di lavoro. La compagnia cerca candidati interessati a far parte del team che gestisce il servizio a bordo di oltre 2.400 corse giornaliere in Lombardia e nelle zone limitrofe. Le assunzioni riguardano anche il collegamento Malpensa Express, che collega l’aeroporto con le principali destinazioni della regione. Le candidature sono ora aperte per chi desidera entrare nel settore dei trasporti ferroviari.

Trenord seleziona futuri capitreno: è possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di personale responsabile del servizio a bordo delle oltre 2400 corse effettuate ogni giorno in Lombardia, in otto province delle regioni limitrofe e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Caccia a capitreno. Trenord assume Nuove assunzioni Trenord, si cercano capitreno: candidature fino il 20 aprile(Adnkronos) – Trenord seleziona futuri capitreno: dalle ore 10 di oggi, giovedì 2 aprile, è possibile inviare la propria candidatura per entrare nel... Temi più discussi: Trenord assume: si cercano futuri capitreno; Trenord assume: ecco chi sono i professionisti ricercati (anche in Brianza); Trenord assume personale a Milano: come diventare capotreno; Trenord cerca nuovi capitreno con diploma o laurea, come candidarsi entro il 20 aprile. Caccia a capitreno. Trenord assumeTrenord seleziona futuri capitreno. Fino al 20 aprile sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare nel team di ... ilgiorno.it Trenord assume: ecco chi sono i professionisti ricercati (anche in Brianza)Sono diverse le figure per le quali è prevista l'assunzione. L'azienda formerà il personale con corsi che dureranno 6 mesi ... monzatoday.it Trenord assume capitreno e specialisti: candidature aperte dal 2 aprile 2026 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook Trenord assume Capotreno: candidature aperte fino al 20 aprile x.com