Tre sabotaggi sulla linea dell' Alta velocità Firenze-Roma-Napoli circolazione rallentata Salvini | odiosi atti criminali

Tre atti di sabotaggio sulla linea dell'Alta velocità tra Firenze, Roma e Napoli hanno causato forti rallentamenti nel traffico ferroviario. La polizia sta esaminando i danni e cerca di capire chi si nasconde dietro questi gesti violenti. Nei giorni scorsi, i treni hanno subito ritardi e cancellazioni, creando disagi tra i viaggiatori. Salvini ha condannato gli atti definendoli

Ancora sospetti atti di sabotaggio che compromettono la circolazione ferroviaria. Tre gli episodi su cui indaga la Digos e disagi per i passeggeri. Questa mattina, per la linea dell’alta velocità Roma - Napoli, la sala operativa di Rfi ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico e i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la bruciatura dei cavi, con il rallentamento dei convogli. Per la linea dell’alta velocità Roma - Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

