Da mezzanotte di sabato 11 aprile, la circolazione dei treni sulla linea convenzionale tra Roma e Firenze era stata sospesa. La sospensione aveva lo scopo di permettere interventi di attivazione che coinvolgono la rete ferroviaria. A seguito di questa misura, i treni sono stati temporaneamente fermati e si sono verificati disagi per i viaggiatori. La circolazione è stata successivamente ripresa, ripristinando il servizio sulla tratta.

È ripresa alle ore 6, come da programma, la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Firenze convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina, sospesa dalla mezzanotte di sabato 11 aprile per consentire gli interventi di attivazione dell’ Ertms (European Rail Traffic Management System), il sistema europeo di supervisione e controllo della marcia dei treni. Lo ha riferito Rfi con una nota. Proseguono i lavori sulla linea Roma-Firenze ad alta velocità, nella tratta Rovezzano-Settebagni, e la riattivazione è prevista alle ore 15 di oggi. L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), prevede l’installazione del sistema Ertms sull’intera direttrice AV Roma-Firenze, che garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Treni, ripresa circolazione su linea Roma-Firenze convenzionale

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