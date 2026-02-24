Treni cancellati e in ritardo oggi sulla linea convenzionale Firenze-Roma e Verona-Bologna | gli aggiornamenti

Un guasto sulla linea Firenze-Roma e un deragliamento sulla tratta Verona-Bologna hanno causato cancellazioni e ritardi sui treni di oggi. La rottura di un componente e il incidente di ieri hanno provocato disagi significativi ai pendolari, costretti a trovare soluzioni alternative o a partire con notevoli ritardi. Le operazioni di riparazione sono in corso e si aspettano ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.

Disagi per chi viaggia in treno oggi martedì 24 febbraio per danni sulla linea Convenzionale Firenze-Roma e il blocco della Verona Bologna per il deragliamento di ieri. L'elenco dei treni interessati da ritardi e cancellazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treni: bloccata per un guasto linea Firenze-Roma convenzionale a Rignano. E’ il secondo in due giorni. Ritardi e cancellazioniUn guasto sulla linea Firenze-Roma convenzionale ha causato il blocco dei treni a Rignano, rendendo impossibile il traffico ferroviario.

Treni in ritardo oggi, un altro giorno di disagi: caos alla stazione di Firenze, gli aggiornamentiOggi a Firenze si registrano nuovamente disagi per i viaggi in treno.

