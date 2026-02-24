Treni cancellati e in ritardo oggi sulla linea convenzionale Firenze-Roma e Verona-Bologna | gli aggiornamenti

Un guasto sulla linea Firenze-Roma e un deragliamento sulla tratta Verona-Bologna hanno causato cancellazioni e ritardi sui treni di oggi. La rottura di un componente e il incidente di ieri hanno provocato disagi significativi ai pendolari, costretti a trovare soluzioni alternative o a partire con notevoli ritardi. Le operazioni di riparazione sono in corso e si aspettano ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.