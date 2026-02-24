Treni | bloccata per un guasto linea Firenze-Roma convenzionale a Rignano E’ il secondo in due giorni Ritardi e cancellazioni

Un guasto sulla linea Firenze-Roma convenzionale ha causato il blocco dei treni a Rignano, rendendo impossibile il traffico ferroviario. Questa interruzione si verifica due volte in pochi giorni, creando disagi ai pendolari. I treni sono stati sospesi dalle 7,15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, e le verifiche sono ancora in corso. Le autorità hanno già avviato le operazioni di ripristino, ma il servizio resta interrotto.

FIRENZE – Circolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7,15 di stamani, 24 febbraio 2026, tra Incisa e Rignano sull'Arno, sulla linea convenzionale Roma – Firenze per verifiche. Trenitalia informa che i treni Euronight e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Coinvolto un convoglio Euronight 295 München Hauptbahnhof – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina. Cancellati o parzialmente cancellati 14 treni regionali.