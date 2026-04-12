Treni | linea Roma-Firenze ripresa stamani la circolazione dopo i lavori al sistema di controllo

Alle prime luci dell’alba di oggi, 12 aprile 2026, è stata riattivata la circolazione dei treni sulla linea tra Roma e Firenze, dopo i lavori di manutenzione al sistema di controllo. La linea era stata temporaneamente sospesa per consentire gli interventi di manutenzione e riparazione, e la circolazione è ripresa alle ore 6,00, seguendo il programma stabilito. La ripresa ha permesso di ripristinare i servizi ferroviari tra le due città.

Lo riferisce Rfi in una nota, spiegando che proseguono i lavori sulla linea Roma-Firenze AV, nella tratta Rovezzano-Settebagni, e la riattivazione è prevista alle ore 15:00 di oggi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni: linea Roma-Firenze, ripresa stamani la circolazione dopo i lavori al sistema di controllo Treni, ripresa circolazione su linea Roma-Firenze convenzionaleÈ ripresa alle ore 6, come da programma, la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Firenze convenzionale, nella tratta Orte-Roma Tiburtina,... Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile.