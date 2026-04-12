Treni ancora disagi sull’Alta Velocità | riparte la linea tra Orte e Roma Tiburtina

Nuovi disagi si registrano sull’Alta Velocità con la ripresa del servizio sulla linea tra Orte e Roma Tiburtina, dopo le interruzioni recenti. La circolazione sulla tratta Roma-Firenze è invece sospesa fino alle 15, a causa di lavori legati all’attivazione del sistema di sicurezza Ertms. Questi interventi hanno causato ritardi e cancellazioni di alcuni treni, coinvolgendo sia servizi regionali che ad alta velocità.

Sospesa fino alle 15 la circolazione sulla Roma-Firenze per lavori legati all’attivazione dell’Ertms. Ritardi oltre un’ora a Firenze Santa Maria Novella e ripercussioni attese anche nei prossimi giorni Proseguono i disagi sulla rete ferroviaria nazionale, in particolare lungo la linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, interessata in queste ore da lavori programmati che hanno imposto la sospensione della circolazione. Lo stop ai treni AV sta generando rallentamenti e cancellazioni, con effetti evidenti soprattutto nei principali snodi ferroviari. Alla stazione di Firenze Santa Maria Novella si registrano ritardi superiori ai 60 minuti, mentre numerosi convogli sono stati deviati su linee alternative, con conseguente allungamento dei tempi di percorrenza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Treni, ancora disagi sull’Alta Velocità: riparte la linea tra Orte e Roma Tiburtina Stop ai treni sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Firenze, disagi nel weekendUn weekend nero per coloro che hanno scelto il treno come principale mezzo di trasporto. L'ombra del sabotaggio, ancora danni sull'Alta Velocità: treni cancellati o in ritardo, disagi anche a Torino Porta NuovaHanno avuto inizio questa mattina intorno alle 7 i primi accertamenti sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli da parte dell'autorità giudiziaria.