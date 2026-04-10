Roma-Firenze stop all’alta velocità per i lavori sulla tratta | ecco quando I treni sospesi

Dalla mezzanotte di oggi fino alle 15 di domenica 12 aprile, i treni ad alta velocità tra Roma e Firenze sono sospesi a causa di lavori sulla tratta. La decisione riguarda tutti i servizi ferroviari di questa linea durante il periodo indicato. La sospensione è stata comunicata per consentire interventi di manutenzione e rinnovo delle infrastrutture. I passeggeri sono stati informati delle modifiche e delle eventuali alternative di viaggio.

Roma, 10 aprile 2026 – Stop ai treni dell’ Alta Velocità tra Roma e Firenze dalla mezzanotte di questa sera fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. La circolazione verrà sospesa per realizzare gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System). "L'intervento, realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), rappresenta un passaggio strategico – si sottolinea in una nota del gruppo – per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria”. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto-Settebagn i, completando l'installazione del sistema Ertms sull'intera direttrice Av Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma-Firenze, stop all’alta velocità per i lavori sulla tratta: ecco quando. I treni sospesi Treni, Alta velocità Roma-Firenze: stop alla circolazione per tutto il weekend. Ecco quandoPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Treni, Roma-Firenze: stop Alta velocità per lavori fino alle 15 di domenicaROMA – Prenderanno il via stasera, 10 aprile 2026, a mezzanotte, gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management... Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Linea Av Roma-Firenze: stop ai treni nel fine settimana; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile. Stop ai treni sulla linea Alta velocità Roma-Firenze, cosa cambia da fino a lunedì 13 aprileWeekend nero per chi si sposta in treno. Dalla serata di oggi venerdì 10 aprile a lunedì 13 sono infatti previsti lavori di potenziamento infrastrutturale sulle linee Alta velocità e Intercity Firenze ... adnkronos.com Treni Alta-Velocità Roma-Firenze: stop dall’11 al 13 aprile, perchè si fermano e come cambia il tabellonePrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospens ... italiaoggi.it Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook Trevisani: “Non scordo primo tempo di Inter-Roma, era come Firenze. Per questo a Como…” x.com