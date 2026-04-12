Alle prime luci dell’alba, poco prima delle 6, sulla via Emilia Ovest vicino a Modena, si è verificato un grave incidente tra un autocarro che trasportava latte e un’auto. Entrambi i veicoli sono finiti nella scarpata a fianco della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato tre persone senza vita e un’altra in condizioni critiche. La strada rimane chiusa per le operazioni di rilievo e soccorso.

Tre morti e un ferito grave. E' il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla via Emilia Ovest, alle porte di Modena, tra un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura, finiti entrambi nella scarpata a lato della carreggiata. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i quattro occupanti intrappolati nella vettura: nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di loro il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in Ospedale. La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tremendo schianto tra un autocarro e una macchina: tre morti

“Morti sul colpo”. Incidente spaventoso in Italia, schianto tremendo: erano giovanissimiTragico incidente stradale nella notte a Saronno, dove due giovani hanno perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada.

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