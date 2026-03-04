Schianto tra un' autocisterna e una macchina un morto in Romea

Oggi, tra le 15.30 e le 16, lungo la strada statale Romea nel comune di Campagna Lupia, si è verificato uno schianto tra un’autocisterna e una vettura. L’incidente ha causato la morte di una persona e ha provocato un blocco del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare l’automobilista coinvolto.

Tra le 15.30 e le 16 lo scontro fra un mezzo pesante e un'auto ha causato il decesso di una persona, all'altezza del Comune di Campagna Lupia, nel territorio di Lova e il blocco totale del traffico verso Chioggia. Polizia locale della Riviera sul posto con l'elisoccorso del Suem. Vigili del fuoco sui veicoli per liberare le persone