Un incidente grave si è verificato poco prima delle 6 sulla via Emilia Ovest, alle porte di Modena, coinvolgendo un autocarro destinato al trasporto di latte e un’autovettura. Entrambi i veicoli sono finiti nella scarpata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trovato tre persone senza vita e una quarta con ferite gravi. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dello schianto.

Tre morti e un ferito grave. E' il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 6 sulla via Emilia Ovest, alle porte di Modena, tra un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura, finiti entrambi nella scarpata a lato della carreggiata. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i quattro occupanti intrappolati nella vettura: nonostante la tempestività dei soccorsi per tre di loro il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in Ospedale. La strada è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tremendo schianto tra un autocarro e una macchina: tre morti a Modena

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