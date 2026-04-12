Questa mattina alle porte di Modena si è verificato un incidente tra un'auto e un camion del latte, che si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato così violento che entrambi i veicoli sono finiti in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato tre decessi e un ferito grave. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Questa mattina si è verificato un frontale tra un'auto e un camion del latte alle porte di Modena. Per la violenza dell'impatto i veicoli sono finiti nella scarpata. Ora la strada è chiusa e il traffico in tilt Gravissimo incidente questa mattina alle porte diModena. Poco prima delle 6, lungo la Via Emilia Ovest, all’altezza del civico 1700,un’autovettura e un autocarroadibito al trasporto latte si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato violentissimo ed entrambi i mezzi sono usciti dalla carreggiata, finendo nella scarpata a lato della strada. A bordo dell’auto viaggiavanoquattro persone,rimaste incastrate tra le lamiere dopo lo schianto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti e un ferito grave

Scontro frontale tra auto e camion del latte in via Emilia Ovest a Modena, tre morti e un ferito graveUn autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'auto poco prima delle sei di mattina, via Emilia Ovest è stata chiusa al traffico.

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