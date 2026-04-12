Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne nel Vicentino
Un incidente nel Vicentino ha portato alla morte di un uomo di una certa età, investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto mentre l'anziano attraversava sulle strisce pedonali, e il giovane conducente è rimasto coinvolto nel tragico evento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le responsabilità sono ora al vaglio delle autorità.
Un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Romano d’Ezzelino (Vicenza). La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all’istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto choc.🔗 Leggi su Feedpress.me
Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.
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