Un incidente nel Vicentino ha portato alla morte di un uomo di una certa età, investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 14 anni. L'incidente è avvenuto mentre l'anziano attraversava sulle strisce pedonali, e il giovane conducente è rimasto coinvolto nel tragico evento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le responsabilità sono ora al vaglio delle autorità.

Un ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Romano d’Ezzelino (Vicenza). La vittima è un anziano di 85 anni, deceduto all’istante, mentre il minorenne, residente nel Trevigiano, è stato accompagnato al pronto soccorso in condizioni gravi e sotto choc.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enne nel Vicentino

Anziano travolto e ucciso da uno scooter guidato da un 14enneUn ragazzino di 14 anni in sella al suo scooter ha travolto e ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali.

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