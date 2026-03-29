Durante il dibattito sul Nove, un commentatore ha affermato che negli ultimi tre anni si è sostenuto che tutto procedesse senza problemi, facendo infuriare gli elettori. Inoltre, è stato riferito che il centrodestra avrebbe già perso la campagna elettorale prima dell'inizio ufficiale, a partire dai commenti di un esponente politico. La discussione ha riguardato anche il ruolo delle dichiarazioni pubbliche nei processi elettorali.

“La campagna elettorale il centrodestra l’aveva già persa prima che la Bartolozzi cominciasse a delirare, prima che Nerazzini, sul Fatto Quotidiano, beccasse la società fra Delmastro e la figlia del prestanome dei senesi nella famosa bisteccheria e, a prescindere dai guai della Santanché, che sono noti da due anni”: queste le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda in prima serata tutti i sabati sul Nove. Travaglio ha sottolineato come i referendum siano utili per comprendere in quale direzione va il Paese: “ Quando 5 milioni e mezzo di persone, che non votano alle politiche, vanno a votare al referendum, ci vanno proprio perché sentono di poter veramente scegliere quello che vogliono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Travaglio sul Nove: “Per tre anni ci hanno detto che andava tutto bene, questo ha fatto incazzare gli elettori”

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