Un incidente grave si è verificato oggi a Modena, coinvolgendo un autocarro e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto quattro persone dalle vetture coinvolte. Tre di loro sono decedute sul luogo dell’incidente, mentre una quarta è stata trasportata in ospedale con ferite gravi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Grave una quarta persona trasportata in ospedale. BOLOGNA, 12 aprile 2026. Tre morti e un ferito grave. È questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, 12 aprile, lungo la via Emilia Ovest, alle porte di Modena. Il sinistro si è verificato poco prima delle 6 e ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto di latte e un’autovettura. A seguito del violento impatto, entrambi i mezzi sono usciti dalla carreggiata, terminando la loro corsa in una scarpata laterale. I soccorritori sono intervenuti rapidamente per estrarre i quattro occupanti rimasti intrappolati nell’autovettura. Tuttavia, per tre di loro non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico scontro tra un autocarro e una macchina a Modena: 3 morti e un ferito grave

Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti e un ferito graveQuesta mattina si è verificato un frontale tra un'auto e un camion del latte alle porte di Modena.

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